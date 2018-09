VIDEO | Rüselus lõpetas kummalised seitse kuud - rusikad läksid peaaegu käiku juba suure tiitlimatši eel

Matšieelsel kaalumisel läks kahe kange mehe vahel peaaegu juba rüseluseks. Sellega sai läbi ka seitse kummalist kuud, mille jooksul Alvarez vältis teadlikult enda vastast. Nimelt keeldus Alvarez Golovkiniga rääkimast ja talle otsa vaatamast. Nii jäi näiteks ka pressikonverentsil ära traditsiooniline näost-näkku seismine.

Kaalumisel üritaski nüüd mehhiklane ootamatult hoopis Kasahstani ässa rünnata. “Muutusin väga emotsionaalseks, kuna kohal oli nii palju mehhiklastest fänne,“ põhjendas Alvarez hiljem enda käitumist.

“Ta tõestas taaskord, et tegelikult on ta kloun. Tõeline sõda ootab alles ees. Tahan ta kindlasti nokauteerida,“ vastas omalt poolt Golovkin.

Samad mehed olid vastamisi ka eelmisel aastal. Toona jäi duell kohtunike otsusel viiki. Ekspertide hinnangul oli Golovkin duellis selgelt tugevam pool ja viik oli lihtsalt kingitus Alvarezele.

36-aastane Kasahstani äss Golovkin asub seekord kaitsma enda WBA, WBC ja IBO meistrivöösid. Karjääri jooksul on tal profina kirjas 38 võitu ja Alvarezega tehtud 1 viik. Seejuures on ta 34 matši lõpetanud nokaudiga.

28-aastane Alvarez on seni kirja saanud 49 võitu, 2 viiki ja 1 kaotuse. Ainsa kaotuse sai mehhiklane kohtumises Floyd Mayweather juunioriga. Nokaute on ta kirja saanud 34.

Canelo avoiding a proper face off. Golovkin wasn’t even fazed. We got this baby. #GGGCanelo2 🇰🇿 pic.twitter.com/WDPWmpxi0O

Check out Canelo Alvarez and Gennady Golovkin staredown one last time before fight night in Las Vegas, Nevada. pic.twitter.com/jugDym4TTa