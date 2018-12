Alvarez läks New Yorgis vastamisi briti Rocky Fieldinguga. Kohtumine kestis kõigest kolm raundi ning mehhiklane võttis võidu tehnilise nokaudiga. Britt käis selle aja jooksul põrandal koguni neljal korral.

Selle võiduga sai Alvarez enda valdusesse WBA superkeskkaalu meistrivöö. Alles tänavu 15. septembril seljatas ta kohtunike häältega Gennady Golovkini, millega ta teenis WBA ja WBC keskkaalu meistrivööd.

28-aastane Alvarez on profina pidanud nüüdseks 54 matši, millest ta on võitnud 51. 35 võitu on tulnud nokaudiga. Lisaks on tal kirjas kaks viiki. Ainus kaotus pärineb matšist Floyd Mayweather juunioriga.