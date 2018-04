VIDEO | Rain Karlson kohtub Warrior Fightil 45-aastase ukrainlasega, kes on 83 protsenti oma matšidest kaotanud

21. aprillil Saku suurhallis toimuval Warrior Fight 4 võitlusgalal teeb teiste seas oma profikarjääri viienda poksimatši Rain Karlson, kes kohtub kaalukategoorias -90,2 kg endast 19 aastat vanema ukrainlase Igor Pylypenkoga.

45-aastase Pylypenko profisaldo on üsna tavatu: ta on pidanud 42 matši ning kaotanud neist tervelt 35. Nokauti on ukrainlane löödud 17 korral. Vaid viiel korral on ta ringist ise võitjana väljunud ja kahel korral poksinud vastasega viiki.

Karlson pole pidanud veel profiringis kaotust tunnistama. Viimati alistas ta 14. oktoobril Tondiraba jäähallis King of Kingsi raames teise Eesti poksija Marat Mirzabalajevi.

"Olen vastase videosid vaadanud ja treeneriga analüüsi teinud. Tundub hea vastane, kellega esimest korda kuus raundi poksida," rääkis Karlson. "Mees on väga kogenud. Kuigi tal väga palju võite pole, võib ta olla ohtlik. Võtan seda matši täie tõsidusega. Tema kõrge vanus ei muuda minu jaoks midagi. Kõik on inimesed. Lähen endast maksimumi andma!"

Põhjus, miks Karlsoni võistluspaus on nii pikaks veninud, peitub eelmisest matšist kaasa saadud vigastuses. "Parema nimetissõrme nuki peal tekkis kõõluses 3-4-sentimeetrine rebend, mis tuli kinni õmmelda. Nädala pärast olin juba lõikuselaual. Kolm kuud pärast seda ei saanud paremat kätt üldse kasutada. Viimased kolm kuud olen aga saanud korralikult valmistuda," ütles doktor Armin Heimani noa all käinud poksija.