VIDEO | Profipoksi tiitlimatšis löödi maailmarekordiline nokaut

Tete alistas Belfastis toimunud tiitlimatšis kaasmaalase Siboniso Gonya. 29-aastane Tete säilitas sellega oma WBO meistrivöö. Gonya vajas kaotuse järel koheselt ka arstide tähelepanu ning Gonya turgutamiseks võeti kasutusele ka hapnikumask.

Tete'l on profina kirjas nüüd 26 võitu (21 nokaudiga) ja kolm kaotust.

Kui kohtunik kuulutas Tete võitjaks juba matši 11. sekundil, siis eelmine maailmarekord oli 17 sekundit. Eelmine tippmark pärines 1994. aastast, kui Daniel Jimenez suutis tiitlimatšis nokauteerida Harald Geieri.

Zolani Tete sets new world record with stunning 11 SECOND knockout victory over Siboniso Gonya in Belfast https://t.co/K4rJS3ukwj pic.twitter.com/shj11dlLyC

— Mirror Sport (@MirrorSport) November 19, 2017