VIDEO | Profipoksi tiitlimatši lõpetas karm löök kehasse, ees ootab järgmine supermatš

Foto: ANDREW COULDRIDGE, Action Images via Reuters

World Boxing Series raames toimuval super-keskkaalu turniiril on neljast poolfinalistist praeguseks selged kolm. Viimati jõudis nelja parema sekka George Groves, kes säilitas oma WBA meistrivöö, kui ta nokauteeris neljandas raundis Jamie Coxi.

Groves kukutas Londonis toimunud matšis Coxi võimsa löögiga kehasse. Cox ei olnud võimline jätkama, kui neljanda raundi lõpuni oli jäänud 1.42.

Groves läheb nüüd turniiri poolfinaalis vastamisi kaasmaalase Chris Eubank juunioriga. Selles matšis on jagamisel WBA ja IBO meistrivööd. Grovesi ja Eubanki matši on oodatud aastaid ning nüüd saab see lõpuks ka teoks. Poolfinaali täpne kuupäev ei ole veel teada, kuid eeldatavasti leiab duell aset uuel aastal.

World Super Seriesi turniiril on super-keskkaalus poolfinaali jõudnud veel ka britt Callum Smith. Tema vastane tuleb paarist Jürgen Brähmer (Saksamaa) ning Robert Brant (USA).