VIDEO | Profipoksi tiitlimatši kaotanud venelane esitas protesti ja nõuab korduskohtumist

Profipoksi kergraskekaalu tiitlimatšis alistas ameeriklane Andre Ward venelase Sergei Kovalevi ning säilitas oma WBO, WBA ja IBFi meistrivööd. Kohtunik lõpetas kohtumise kaheksandas raundis, kui venelane jäi võimsa löökideseeria alla.

Kuna Venemaa poksija ja tema esindajate arvates tegi ameeriklane rida lööke allapoole vööd, nõutakse tulemuse tühistamist.

"Esitasime protesti ja palusime komisjonil üle vaadata löögid, mis tehti allapoole vööd. See on häbi! Kas Sergei Kovalev kavatseb pärast teist kaotust Wardile karjääri lõpetada? Ei. Juba sügisel on järgmine matš," teatas Kovalevi tiim.