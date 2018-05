VIDEO | Poksijaid lahutama läinud kohtunik sai hoopis ise vastu hambaid

Torontos peeti eile õhtul WBC kergraskekaalu tiitlimatš, kus vööd kaitses Kanada kindamees Adonis Stevenson.

Kohtumine rootslase Badou Jackiga jäi viiki (kohtunike punktid 114:114, 114:114, 115:113). Kumbki mees polnud ringist lahkudes eriti õnnelik - Stevenson sellepärast, et tal selget ülekaalu maksma panna ei õnnestunud, Jack seetõttu, et tundis, nagu peaks võit ja maailmameistritiitel kuuluma talle.

"Ma arvasin, et olen kindlasti matši võitnud. Ükski kohtunik ei näinud teda võitmas. Aga ma ei saa enam midagi teha. Ta ei löönudki mind korralikult. Midagi ei toimunud. On nagu on. Teeme kordusmatši!" ütles Jack.

Viimases, 12. raundis juhtus ka väike äpardus, kui Badou virutas kogemata vasaksirge hoopis kohtunikule, kes mehi clinch'ist lahutama tuli.