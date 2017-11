VIDEO | Nokaudikuningas võitis üliraskekaalu tiitlimatši karmide löökidega, kohtunik pidi võitjat väänama asuma

Profipoksi üliraskekaalus enda käes WBC meistrivööd hoidev ameeriklane Deontay Wilder kaitses taaskord oma meistrivööd, kui ta alistas esimese ringi nokaudiga Kanada esindaja Bermane Stiverne.

Kohtumine kuulutati lõppenuks, kui esimese raundi lõpuni oli jäänud üks sekund. Wilder oli avaraundi lõpus nii hoos, et lõpuks pidi kohtunik olukorda sekkuma ning asus Wilderi konkurendi kallalt eemale tirima ja väänama.

32-aastane Wilder on profina võitnud nüüd kõik oma 39 matši. Seejuures on ta 38 võitu saavutanud nokaudiga. Wilderi sai WBC meistrivöö enda valdusesse 2015. aasta 17. jaanuaril, kui ta alistas tiitlimatšis samuti Stiverne. Toona läks võitja selgitamiseks vaja kohtunike otsust. Tegemist on ka ainsa duelliga, kus Wilder ei ole suutnud oma vastast nokauteerida.

39-aastase Stiverne kontol on nüüd 25 võitu (21 nokaudiga), 3 kaotust ja 1 viik.

DEONTAY WILDER STOPS STIVERNE IN ROUND 1 AND IS STILL WBC HEAVYWEIGHT CHAMPION!!! #WilderStiverne2 pic.twitter.com/j0uq4zb1OR — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) November 5, 2017





Deontay Wilder folded him like a chair. BOMBSQUAD pic.twitter.com/4cxdsJ1BpO — Chris Jericho (@chrisxadkins) November 5, 2017