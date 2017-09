VIDEO | Mayweatheril on SEITSE tüdruksõpra: ma ei ole mees, kes on lojaalne ühele naisele

Augusti lõpus karjääri viimase matši Conor McGregori vastu võitnud Floyd Mayweather andis Youtube'i kasutajale Awkward Puppets humoorika intervjuu, kus ta tunnistas, et tal on seitse tüdruksõpra ja 25 autot ainuüksi tema kodulinnas Las Vegases.

Intervjuus kinnitas ameeriklane, et tal pole mingit kavatsust enam kunagi poksiringi astuda. Kuid tunnistas, et pakkumisi tuleb uksest ja aknast.

Teda küsitlenud käpiknukk puudutas ka naiste teemat, sest Mayweatherit on pidevalt avalikult ja sotsiaalmeedias näha erinevate, kuid korduvate näitsikutega. "Mul on umbes seitse naist," uhkustas poksija. "Me käime väljas söömas, mõned neist reisivad minuga kaasas. Üks tüdruksõber on sama nagu omada mitte ühtegi tüdruksõpra," lisas ta.