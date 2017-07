VIDEO | Mayweatheri ja McGregori pressikonverents läks tuliseks: "Pange tähele - löön ta neljas raundis nokauti!"

Floyd Mayweatheri ja Conor McGregori 26. augustil toimuva supermatši eel pidasid osalised esimese ühise pressikonverentsi, mis osutus - nagu arvata võis! - parajaks jandiks ja sõnasõjaks.

Tavapärase pressikonverentsi asemel oli tegu sisuliselt kordamööda sõnavõttudega, kus mehed üksteist sõnadega ründasid.

Teravamad repliigid jäid nooremale iirlasele, kes viitas korduvalt Mayweatheri väidetavatele rahaprobleemidele, mistõttu ei saa ameeriklane enne võitlust oma 2015. aasta maksmata makse tasuda. "Vaadake teda - ta kannab dresse! Tal ei ole enam isegi selleks raha, et ülikonda osta," põrutas McGregor esmalt.

Mayweather lasi seepeale välja tuua seljakoti, kust võttis välja tšeki sajale miljonile dollarile. "See on maksuametile!" kisas McGregor vahele.

Kõigele lisaks tegid mõlemad ka mitu julget avaldust. "Pange tähele ja jätke mu sõnad meelde - ma löön ta esimese nelja raundi jooksul nokauti!" hüüdis McGregor. Enesekindel Mayweather väitis samal ajal, et võiks McGregori ette võtta ka MMA reeglite järgi.

Ürituse lõpetas koguni 90 sekundi pikkune faceoff, mille väitel mõlemad mehed vahetpidamata üksteist sõnadega töötlesid.