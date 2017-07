VIDEO | Mayweather ja McGregor pidasid maha järjekordse tulise pressikonverentsi

Conor McGregor'i ja Floyd Mayweatheri fännid New Yorgis ei pidanud pettuma - kahe mehe vahel peetud pressikonverentsil lendas raha ja roppusi igast ilmakaarest.

26. augustil kohtuvad võitlussportlased on hetkel maailmaturneel ning on väga meelilahutavaid pressikonverentse pidanud juba Los Angeleses ja Torontos. Eile oli järg New Yorgi käes.

Eilsel üritusel tahtis Mayweather näidata oma rikkust ning lasi puhuritega lavale suure hulga dollareid. Kuid terava silmaga McGregor märkas, et tegemist on ühe dollari suuruste rahatähtedega ning küsis vastaselt "Kus päris raha on?" Mille peale vastas tema vastane "See on kõik, mida sa väärt oled."

Veel otsustas McGregor laval esitada paar rida endakirjutatud räppi, mis päris piinlikult välja kukkus. Lauluridadega vihjas ta ka vastase rahaprobleemidele ning tegi nalja, et on vööst allpool mustanahaline. Peale selle otsustas ta ka tantsida.

Mayweather kutsus teda selle peale allaandjaks.