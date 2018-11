VIDEO | Kolm päeva suure matšini: Wilderi ja Fury pressikonverentsil läks taas kähmluseks

Erand polnud ka täna öösel toimunud üritus, kus emotsioonid taas üle keesid. Pressikonverents algas rahulikult, lõbusalt ja lõõpides, kuid ühel hetkel hakkasid suured mehed teineteisest üle rääkima ning lõpuks tuldi keskpõrandale kokku üksteist lähikontaktis sõimama.

"Ma arvan, et Wilder on väga närvis. Ta tundis, et peab mu peale kisama ja karjuma ning üritama väikest rüselust tekitada. Aga me oleme võitlejad. Temal oli oma suur tiim ja minul oma. Kogu tema meeskond oli lava taga, minu vennad olid publikus," rääkis Fury hiljem ajakirjanikele.

"Ma usun, et Wilder tahtis, et ma talle vasakhaagi lajataks, et ta saaks matši ära jätta. Ta tahtis mind käima tõmmata, et ise matšist pääseda. Aga ma ei tee seda viga. Ma ei kaota pool oma sissetulekust sellele idioodile, Deontay Wilderile. Ta teab, et ta ei suuda võita ning ma leian, et nüüd on kõigile selge, et närvid on temast võitu saanud."

Comebacki tegev Tyson Fury (27-0, 19 KO) üritab pühapäeva hommikul Wilderilt (40-0, 39 KO) Staples Centeri spordihoones kätte saada tema WBC raskekaalu tiitlit.