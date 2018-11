VIDEO | Kas ajaloo halvim profipoksija? USA-s näidati ESPN-i kanalil tõeliselt kummalist kergekaalumatši

Tõele au andes oli Williamsi poksistiil tõesti veider: kuigi ta alustas väga enesekindlalt, vehkis ta suurema osa ajast kätega justkui niisama. Pärast seda, kui ta kehasse saadud hoobi tõttu maha kukkus, kohtunik matši lõpetas ning mees ringi põrandale valus lebama jäi, ei tulnud teda isegi mitte ükski abiline turgutama.

Mitmetes väljaannetes on huvi tuntud, kas Williams on üldse varem poksiga tegelenud ning kes sellise mehe üldse profipoksiringi lubas - teda on isegi nimetatud ajaloo halvimaks profipoksijaks.