VIDEO | Kaks kiiret ja võimsat lööki otsustasid profipoksi tiitlimatši saatuse

World Boxing Series raames toimuva profipoksi raskekaalu turniiri veerandfinaalis säilitas venelane Murat Gassiev oma IBF-i meistrivöö, kui ta alistas New Jersey's toimunud matšis poolaka Krzysztof Wlodarczyku.

Gassiev nokauteeris oma vastase kahe kiire löögiga kolmandas raundis. Gassiev on profina võitnud nüüd kõik oma 25 matši. 18 võitu on 24-aastane poksiäss saavutanud nokaudiga. 36-aastase poolaka kontol on 53 võitu, 37 nokauti, 4 kaotust ja 1 viik.

Gassiev läheb nüüd turniiri poolfinaalis vastamisi kuubalase Yunier Dorticosega. Teises poolfinaalis kohtuvad suursoosik Oleksandr Usjuk Ukrainast ning lätlane Mairis Briedis. Turniiri võitjale on ette nähtud 10 miljonit eurot. Poolfinaalid on kavas jaanuaris-veebruaris. Finaal on maikuus Saudi Araabias Jeddahis.

Kui Gassievi valduses on praegu IBF-i meistrivöö, siis Usjuk on WBO, Briedis WBC ning Dorticos WBA meister. Usjuk on võitnud karjääri jooksul kõik 13 (11 nokaudiga), Briedis kõik 23 (18 nokaudiga) ning Dorticos kõik 22 matši (21 nokaudiga). Turniiri võitja saab enda valdusesse kõik neli meistrivööd.

Võidukas Murat Gassiev. Foto: Abbie Parr, AFP