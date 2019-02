VIDEO | Julge mees! Võitmatu USA poksiäss pani pressikonverentsil Anthony Joshuale käed külge

Eesolev matš saab Joshua profikarjääris olema esimene, mille ta peab väljaspool Suurbritanniat. Nagu tõdesid britid, siis tundub, et Miller on praeguseks suutnud juba Joshuat mõjutama hakata. Lisaks tõukamisele saatis Miller vastase suunas ka karmi sõnavalingu ning nimetas Joshuat „Onu Tom'iks“. Viimane väljend on mustanahaliste seas ilmselgelt solvavaks ja viitab sellele, et oma sugupuud üritatakse maha salata.

Joshua läkski veidike liimile ning lubas Milleri ringis hävitada. „Uskumatu käitumine. Kurat küll. Tänan teid, et mind siin vastu võtsite. Miller on aga väike l**apoeg. Kavatsen ta julmalt põrandale lüüa. Ta poksib nagu väike haldjake.“

29-aastane Joshua on profina pidanud 22 matši ning võitnud need kõik. Seejuures on 21 võitu tulnud nokaudiga. 30-aastane Miller on seni samuti suutnud kaotusi vältida. Ameeriklase kontol on 23 võitu (20 nokaudiga) ning üks viik. Viigiliselt lõppes Milleri karjääri viies matš kaasmaalase Joey Dewejko vastu.

Tõukamise olukord 1.40.