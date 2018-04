VIDEO | Immigratsioonivastase sõnumiga pükstes poksinud ameeriklane sai mehhiklaselt haledalt tappa ja sattus naerualuseks

Salka pükste peal oli kujutatud sinipunavalget müüri ning tema vöökohal säras suurelt "Ameerika esimesena", viidates sellega Donald Trumpi kuulsale lubadusele USA ja Mehhiko vahele müür ehitada. Matš ise aga Salka bravuurile ei vastanud - Vargas tümitas ta esimese kuue raundi järel nii kõvasti läbi, et Salka treenerid viskasid seejärel rätiku ringi ja andsid alla.

Vargas tunnistas matši järel, et Salka pükstekujundus andis talle tohutult lisamotivatsiooni. "Olin väga üllatunud, kui tema pükse nägin, aga suutsin rahulik püsida ja oma võitlusplaani järgida," tõdes Vargas matši järel.

Lmao enjoy getting plastered by a Mexican my guy pic.twitter.com/uQnETLC0vE