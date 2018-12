VIDEO | Halastamtu klohmimine: maailma parim poksija võitis järjekordse tiitlivöö

Aastate jooksul rekordilise kiirusega kolme erineva kaalukategooria meistrivööd enda nimele saanud Lomatšenko on varasemalt olnud sulg- ja poolkergkaalu tšempion. Tänavu mais sai ta endale kontole WBA ja The Ring'i kergkaalu meistrivööd. Nüüd lisas ta enda kontosse veel kergkaalu WBO tiitlivöö.

Lomatšenko alistas Eesti aja järgi pühapäeva hommikul New Yorgis toimunud heitluses kindlalt kohtunike häältega Puerto Rico võitleja Jose Pedraza. Kohtunikud andsid võidu ukrainlasele häältega 119:107, 117:109, 117:109. Lomatšenko kontrollis matši täielikult ning lõi Pedraza 11. raundis ka kahel korral põrandale.

Järgmisena soovib maailma parimaks poksijaks peetav ukrainlane kohtuda Mikey Garciaga. See duell peaks aset leidma tuleval aastal.

30-aastase ameeriklase valduses on praegu kergkaalu WBC ja IBF-i meistrivööd. “Loomulikult soovin ma endale rohkem meistrivöösid. Loodetavasti saame tulevaks aastaks kokku leppida matši Mikey Garciaga,“ sõnas Lomatšenko viimatise võidu järel.

Even in what some might call a slightly below par performance, Vasyl Lomachenko still conjured up one of the greatest rounds of 2018. Incredible pressure & punch selection at a ridiculous pace. Genius at work.pic.twitter.com/fgZlvhyY2d