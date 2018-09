VIDEO | Eriti rõve juhtum: inglasest profipoksi maailmameister pakkus narkosõltlasele 150 naela eest meelemürki, kui ta sõbraga seksib ja vastutulijat näkku lööb

Billy Joe Saunders Foto: Andrew Milligan, PA Wire/PA Images/Scanpix

Britist 29-aastane keskkaalu poksi maailmameister Billy Joe Saunders on sattunud suurde skandaali: nimelt on internetti ilmunud video, kus ta pakub tänaval narkosõltlasest 37-aastasele naisele 150 naela väärtuses crack'i, et ta poksija sõbrale seksuaalse iseloomuga teenuseid osutaks ning võhivõõrale vastutulijale vastu nägu virutaks.