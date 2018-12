VIDEO | Ajalooline päev: sugu vahetanud poksija võitis esimese profimatši

Californias Indios toimunud matšis alistas Manuel kohtunike häältega Hugo Aguilari. Kõik kolm õigusemõistjat andsid Manuelile võidu 39:37. Triumfi järel ringis intervjuud andes lasi publik Manueli suunas aga korralikult vilet, kirjutab BBC Sport.

“Kuulsin, et osad fännid ei olnud õnnelik. Sellest ei ole midagi. Tulen järgmine kord tagasi ja teen nad õnnelikuks,“ lubas Manuel.

Varasemalt naiste konkurentsis võidelnud Manuel krooniti omal ajal viiel korral USA meistriks. Lisaks pürgis ta ka 2012. aasta Londoni olümpiamängudele, kuid vigastus tõmbas sellele plaanile kriipsu peale.

2013. aastal alustas Manuel aga protseduuridega soo vahetamiseks. 2015. aastal lasi ta Salt Lake Citys toimunud operatsiooni käigus rinnad eemaldada. Selle tarbeks sai ta enda sõnul vanaemalt 6000 eurot. Hormoonide kasutamise tagajärjel võttis ta kaalus 8 kg juurde ja lisaks hakkas tal kasvama habe.

“Ma ei teinud kõike seda ühe matši pärast. Armastan seda sporti. Ma tulen uuesti ringi,“ lubas sugu vahetanud sportlane, et ta kavatseb ka edaspidi meeste konkurentsis poksida.

"It's a funny thing when just living your truth becomes historic."



Patricio Manuel gets his first win as a professional boxer @fantasysprings. #GoldenBoyFN. Congratulations! pic.twitter.com/ce4T9OcBQa