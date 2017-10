VIDEO | Abitus seisus endine profipoksi maailmameister nokauteeriti karmilt, edasine karjäär ohus

Nädalavahetusel Londonis toimunud super-keskkaalu poksimatš briti John Ryderi ja taanlase Patrick Nielseni vahel kütab endiselt kirgi. Ryder suutis vastase nokauteerida 5. raundis, kuid paljude ekspertide arvates lasi kohtunik asjadel minna liiga kaugele ning nii on Nielseni edasine karjäär ohus.

Ryder domineeris matši ning lõi taanlase esmakordselt põrandale juba 2. raundis. Lõplikult pani ta oma paremuse maksma 5. raundis. Otsustavatel hetkedel sai Nielsen nii kõva obaduse, et tal lendasid suust hambakaitsmed. Seejärel oleks pidanud kohtunik juba sekkuma, kuid Ryder saatis konkurendile vastu pead veel kaks lööki.

Heitluse järel tormaski ringi Nielseni promootor Nisse Sauerland, kes kritiseeris teravalt kohtuniku tegutsemist. Õigusemõistja Bob Williamsi kaitseks öeldi hiljem, et ta oli parasjagu otsustavatel hetkedel valel poolel ning ei näinud, et taanlasel lendasid hambakaitsmed suust.

Aastate jooksul mitu peapõrutust saanud 26-aastane Nielsen tunnistas duelli järel, et tema karjääri jätkumise tõenäosus on ainult 50 protsenti. Tegemist oli taanlase jaoks alles profikarjääri teise kaotusega 29 võidu kõrval. Nielseni valduses on karjääri tipphetkedel olnud ka WBA super-keskkaalu rahvusvaheline meistrivöö.

29-aastase Ryderi kontol on nüüd 25 võitu, 13 nokauti ning 4 kaotust.