VIDEO | Aasta oodatuim poksi tiitlimatš lõppes taaskord skandaalse otsusega

Eelmisel aastal Las Vegases toimunud matš lõppes õigusemõistjate hinnangul viigiga. Läinud ööl tümitati Las Vegases teinetest taas võimsalt ja sel korral andsid kohtunikud võidu Alvarezele. Kohtunikud andsid matši mehhiklase kasuks skooriga 115:113, 115:13, 114:114.

Samas leidsid mitmed ringi ääres istunud ekspredid, et võit oleks pidanud kuuluma hoopis Golovkinile. The Guardiani ekspert andis matši 116:112 Golovkinile. Täpselt sama tulemuseni jõudsid ka The Telegraph, HBO ja BT Sport. Näiteks ESPN aga märkis, et nende hinnangul oli seekord pigem tegemist viigiga ning nende skoor jäi 114:114. Samamoodi 114:114 jäi matš viiki ka Sports Illustrated'i spetsialisti hinnangul.

Both BT Sport and HBO had it 116-112 as I did - yes, it was a close fight but I don't see how Canelo won that 7-5 in rounds. Two judges scored it that way. The cards will be interesting to see...