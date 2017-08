Viaplay näitab otseülekannet sajandi poksimatšist Mayweather vs McGregor

26. augustil peetakse Las Vegases kõigi aegade kalleim poksimatš, kus vastamisi astuvad kaotuseta püsinud maailmameister Floyd Mayweather juunior ning vabavõitleja Conor McGregor. Eestis näeb ajaloolist kohtumist reklaamipausideta ja eestikeelsete kommentaaridega ainult voogedastusteenusega Viaplay.

Viaplay Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tanel Taali sõnul kujuneb ennustuste kohaselt eelseisvast mõõduvõtmisest kõige suurema auhinnafondiga ning ühtlasi ka kõige vaadatum matš poksi ajaloos. “USAs näidatakse seda heitlust otsepildis üksnes tasulistel kanalitel, mis küsivad igalt spordihuviliselt vaatamise eest ligikaudu 100 dollarit.” rääkis Taal. “Pileti hind matšile ulatub rohkem kui 2000 dollarini ning piletimüügist loodetakse tulu sadu miljoneid dollareid, kusjuures ajaloolise kohtumise kogutuludeks ennustatakse ei rohkem ega vähem kui miljard dollarit.”

Juulis väisasid Mayweather ja McGregor Londonit, Torontot, Los Angelest ja New Yorki, et eelseisvat matši tutvustada. Mehed ei hoidnud solvangutega tagasi ning nii mõnigi kord tuli nad lahutada, et vältida sajandi võitlust otse pressikonverentsiruumis.

26. augustil peetakse kõigi aegade kalleim matš klassikaliste poksireeglite järgi, mis seab ebasoodsasse olukorda 21 matši võitnud McGregori, kuna ta ei saa kasutada vabavõitluses omaseks saanud võtteid. Samas annab iirlasele eelise see, et Mayweather nõustus võitlema tavapärasest kergemate poksikinnastega, mida kasutatakse ka vabavõitluses. See kokkulepe vajab veel kinnitust Nevada spordikomiteelt, mille reeglid nõuavad kõigilt enam kui 154 naela (ligi 70 kilo) kaaluvatelt poksijatelt 10-untsiste kinnaste kasutamist. Raskemad kindad on olulised seetõttu, et kergemad kindad vähendavad löögi jõudu ja seetõttu ka mõju oponendile.

Analüütikud peavad duelli favoriidiks 49 matšivõiduga Mayweatherit. Kuigi 39-aastane vanameister lõpetas oma poksijakarjääri kaks aastat tagasi, peaksid tema kogemused ja tehnika takistama 10 aastat nooremat McGregorit end poksiringis vabalt tundmast. Võiduga McGregori üle lööks Mayweather legendaarse Rocky Martiani 60 aasta vanuse rekordi, kuna praegu on mõlemal mehel 49 võitu ning ei ühtki kaotust. McGregorile annaks võit võimaluse saada kogu võitlusspordi kuningaks ning tõestada, et ühe ala oskusi saab edukalt teise üle kanda.

Sõltumata tulemusest teenivad mõlemad atleedid eelseisva kohtumisega üsna kopsakalt. Kuigi täpseid auhinnarahasid pole avalikustatud, arvatakse, et kahe mehe vahel läheb jagamisele 300 miljonit dollarit. Sellest 60-75% läheb tiitlist kaitsvale Mayweatherile.

Otseülekanne poksiajaloo suursündmusest jõuab Eesti televaatajateni 27. augusti varajastel hommikutundidel, Eestis on ainuõigus matši näidata Viaplayl.