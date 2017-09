Viaplay hakkab Eestis näitama uut profipoksiturniiri World Boxing Super Series

Modern Times Group omandas ainuõigused profipoksiturniiri World Boxing Super Series (WBSS) näitamiseks Baltimaades. Eestikeelsete kommentaaridega otseülekanded algavad voogedastusteenuses Viaplay ja spordikanalis Viasat Sport Baltic juba homme õhtul kell 21.

Viaplay Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tanel Taali sõnul võistlevad WBSSis maailma parimad super keskkaalu (super middleweight) ja väikese raskekaalu (cruiserweight) profipoksijad. “WBSS peetakse uuendusliku väljalangemisturniirina, kus profipoksijate vahel läheb jagamisele 50 miljonit dollarit auhinnaraha,” rääkis Taal. “Allkirjastatud leping võimaldab meil Eesti poksisõpradele näidata WBSSi esimese hooaja kõiki matše.”

Spordikanali Viasat Sport Baltic poksikommentaatori Kaupo Arro hinnangul tasub WBSS turniiri jälgida, sest selle raames üritatakse välja selgitada maailma absoluutne parim omas kaalukategoorias. “Tavaliselt on profipoksis ühes kaalukategoorias neli tõsiseltvõetavat maailmameistrit,” rääkis ta. “Tihtipeale need mehed omavahel ei poksi, sest keegi ei taha oma tiitlist ilma jääda. Nüüd näeme, kuidas maailma parimad panevad kõik mängu. Mis võiks veel huvitavam olla, kui maailma parimad poksivad parimatega?”

WBSSi otseülekanded on eetris laupäeviti. Homses matšis on Liverpoolis vastamisi aastatel 2015-2017 World Boxing Councili hõbetiitlit hoidnud britt Callum Smith ja Rootsi profipoksija Erik Skoglund. WBSSis astub poksiringi ka lõunanaaber Mairis Briedis, kes selle aasta aprillis alistas WBC-sarja finaalis Hucki ja krooniti esimese lätlasena profipoksi maailmameistriks. Lätlane on võistlustules 30. septembril, kohtudes Riias kuubalase Mike Pereziga.

“Mairis Briedis on kindlasti kõigi jaoks tõsiseltvõetav vastane,” hindas Kaupo Arro lätlase šansse. “Tegu on ikkagi maailmameistriga, kes alistas suhteliselt kindlalt pikaaegse meistri Marco Hucki. Väike raskekaal on praegu väga ühtlane ja see turniir tuleb väga huvitav. Mina arvan, et kõige andekam selles kaalukategoorias on ukrainlane Oleksandr Usyk, aga ta on profipoksijate seltskonnas kõige väiksema kogemustepagasiga.”

Sel aastal esimest hooaega alustanud profipoksiturniir WBSS kestab järgmise aasta 18. maini: veerandfinaalid peetakse septembris ja oktoobris, poolfinaalid esialgse info kohaselt jaanuaris 2018 ning finaalid mais 2018. Kokku tehakse tipptasemel poksimatšidest 14 otseülekannet, millest kõiki näeb Eestis reklaamivabalt voogedastusteenusega Viaplay ja osasid ka spordikanalis Viasat Sport Baltic. Mõlemas kaalukategoorias võistleb Muhhamad Ali auhinnale kaheksa profipoksijat, kes kõik on TOP15 seas maailma nelja peamise profipoksi föderatsiooni võistlussarjas: WBAs, WBCs, IBFs ja WBOs.

Lisaks poksile näitab Baltimaade suurim voogedastusteenus Viaplay otseülekandeid Inglismaa jalgpalli kõrgliiga Premier League ja UEFA Meistrite liiga mängudest, F1 vormelisarjast, Moto GP-st ja teistelt spordi tippsündmustelt ning otsepildis Baltimaade juhtivat spordikanalit Viasat Sport Baltic. Viaplay koondab rohkem kui 5000 tundi eestikeelse tõlkega filme, telesarju ning lasteprogrammi, mida saab reklaamivabalt vaadata arvutist või nutiseadmest.