Vennad Klitškod ei poksi iialgi teineteise vastu. Aga Karlsonid?

Eilsel Warrior Fight III poksigalal Kalevi Spordihallis oli oma vennale Ainar Karlsonile ringi ääres kaasa elamas ka juba varem profikarjääriga algust teinud Rain.

"Juba eilsel kaalumisel saali astudes tundsin, nagu läheks kohe ise ringi. Venna võistlust vaadata on mulle sisemiselt väga raske. Olin korralikult pabinas," rääkis noorem vend pärast Ainari esimest profivõitu.

"Pärast neljandat raundi olin kindel, et võit kuulub talle. Ta on pikem ja kontrollis olukorda hästi oma vasaksirgega. Parem läks ka hästi läbi. Arvasingi, et tuleb raske matš, sest vastane paistis füüsiliselt heas vormis olevat."

Rain Karlsoni enda profikontol on neli järjestikust võitu, neist kaks nokaudiga. Viimati alistas ta oktoobris Tondiraba jäähallis koduse konkurendi Marat Mirzabalajevi. Tagasi ringi on Raini oodata märtsis, aga midagi kokku lepitud veel pole.

Rain sõnas, et nüüd, kui Ainargi profina võistleb ja harjutab, on ka temal lõbusam poksijateed jätkata: "Põnev on. Oleme ühes kaalus ja üritame koos profiteel tõusta. Koos teha on hoopis teistmoodi kui üksi."

Ka poksimaailma tuntuimad vennad Vladimir ja Vitali Klitško olid ühes kaalus. Kahte ukrainlast pole aga kunagi teineteise vastu võitlemas nähtud ega näegi. Kuidas on lood Karlsonitega?

"Seda ei juhtu. Sada protsenti. Ema ei luba," naljatles Rain. Lubadus aga oli tõsine. Vendade duell jääb ära.