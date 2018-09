Vene Tsaar loodab Vladimir Putini abiga profipoksi Lunastajat häbistada

2017. aasta aprillis lõi Anthony Joshua Wembley staadionil nokauti Vladimir Klitško ning maailm rõkkas, et profipoksi üliraskekaal saab lõpuks päästetud. Vendade Klitškode valitsemisajal elas kõige raskemate meeste poks justkui varjusurmas ja ukrainlased ei suutnud saavutada oma eelkäijatega sarnast populaarsust. Londoni olümpiavõitja kerkis selle saavutusega justkui Lunastajaks, kes viis poksi uude ja põnevasse ajastusse.

Nüüdseks on Joshua saanud endale ühe meistrivöö juurde ja viiest tiitlist on tema käes koguni neli. Ühtlasi võib britt saada maailma üheks tuntumaks ja enim teenivaks sportlaseks. Järgmiseks takistuseks on tema teele veeretatud aga vene äss Aleksandr Povetkin. Kui uskuda asjaosalisi, siis Venemaal on matšile omistatud nii suur tähtsus, et asjaga on isiklikult seotud ka riigi president Vladimir Putin. Povetkinil ei olegi duelli eel sisuliselt muud võimalust kui võita, sest brittidele tuleb viimase aja poliitiliste löökide eest kätte maksta.