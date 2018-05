VALUS VIDEO | Poksi tiitlimatšis sai kohtunik tabamuse otse kümnesse ja pidi verd pühkima

Viigiliselt lõppenud poksimatši järel säilitas Stevenson oma meistrivöö, kuid 12. raundis oleks võinud kõik enne lõpugongi läbi saada.

John-Lewis läks parasjagu kahte meest lahutama, kui Jack oli vasaku käega võimsat obadust teele saatmas. Löök ei tabanud Stevensoni, kuid sai pihta kohtunikule. Õigusemõistja pühkist näo pealt veidike verd ning lasi duellil jätkuda.

Badou Jack punched the referee in the Adonis Stevenson fight. Ouch! 🥊 @BadouJack @AdonisSuperman #StevensonJack pic.twitter.com/HocTb686BU