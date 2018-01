Uue aasta lööb käima poksišõu Kalevi spordihallis: ringis Pavel Semjonov, Kaupo Arro ja Ainar Karlson

Sel laupäeval, 6. jaanuaril leiab Kalevi spordihallis aset poksiüritus Warrior Fight III, mis toob esmakordselt profiringi 11-kordse Eesti meistri Ainar Karlsoni.

Amatöörkarjääri jooksul korra Euroopa meistrivõistlustel viienda ning kolmel korral üheksanda koha teeninud Ainar Karlson, kes on tulnud 11 korda Eesti meistriks, astub ringi Kalevi spordihallis esmakordselt profiringi.

Varem poolprofessionaalina Kasahstani klubiga Astana Arlans WSB-sarja maailmaliiga võitjaks tulnud Karlsoni vastaseks on samuti profidebüüti tegev ukrainlane Viktor Trush.

Kuid sarnaselt Karlsonile pole ukrainlane “kerge poiss” - mees on samuti võidelnud WSB-sarjas.

Warrior Fight III peamatšis kohtub Eesti parim profipoksija Pavel Semjonov (21 võitu, 8 kaotust, 2 viiki) vägevalt karjääri alusanud (9 võitu, 1 kaotus) valgevenelase Kirill Samadurauga. Seejuures sündis Samadurau profikarjääri esimene kaotus alles septmebris, kui tuli kohtunike otsusega alla vanduda profiteel kõik 20 matši võitnud usbekile Sherzod Khusanov, kelle näol on tegemist endise amatöörpoksi neljakordse MM-medalisti ning WBO alamkategooria tiitlimehega.

5-kordne Eesti meister Kaupo Arro ristab kindad kogenud ukrainlase Bogdan Protsyshiniga. Arro on karjääri alustanud nelja võiduga - just Warrior Fighti raames lõpetas ta oma esimese profikarjääri matši nokaudiga. Kas see juhtub ka 30-aastase Protsyshini vastu, kel kirjas 8 võitu ja 13 kaotust, näeme laupäeval.

Kokku näeb Kalevi spordihallis tervelt kolme amatöörpoksi matši ning seitset profipoksimatši. Lisaks nimetatutele astuvad ringi nokautidega karjääri alustanud Andre Kaljurand, Eesti meistrivõistluste medalistid Denis Kormilin, Sergei Bannov, Astrid Grents ja paljud teised.