Uskumatu: pururikas Floyd Mayweather on rahahädas?

Poksikuulsus Floyd Mayweather palus USA maksuametil lükata talle esitatud 2015. aasta maksuarve edasi augusti lõppu, kui ta kohtub suures duellis vabavõitleja Conor McGregoriga.

Poksikunnil on 2015. aastast üleval maksuvõlg, mille täpne suurus ei küll teada, kuid võib arvata, et tegu on tõeliselt hiiglasliku summaga, sest mehel pole piisavalt vabu vahendeid, et seda tasuda.

"Hoolimata sellest, et antud maksumaksjal on väga suures väärtuses vara, ei ole see vara suures osas likviidne," seisis Mayweatheri nimel maksuametile tehtud avalduses. "Maksumaksjal on 60 päeva pärast kavas suur üritus, mille järel kavatseb ta teenitud tuludest 2015. aastast maksmata jäänud maksud tasuda."

40-aastane Mayweather teenis ainuüksi 2015. aastal Manny Pacquiaoga peetud matšist ei rohkem ega vähem kui 220 miljonit dollarit. Finantsajakiri Forbes hindab tema isiklikku varandust 340 miljonile dollarile.

Lisaks maksudele endale tuleb Mayweatheril maksta ka omajagu viivist: kuna 2015. aasta maksude tasumise tähtajast on möödas enam kui aasta, tuleb tal viivisena lisaks maksta 7,5 protsenti võlasummast.