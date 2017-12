Uskumatu, aga tõsi! Mayweatheri ja McGregori sajandi matš ei püstitanudki rekordit

26. augustil Las Vegases toimunud "rahamatš" või "suurim matš võitlusspordi ajaloos", nagu Floyd Mayweatheri ja Conor McGregori kohtumist on nimetatud, jäi tasuliste ülekannete ostjate poolest ühele teisele kõvale lahingule alla.

Nn "pay per view" ehk PPV rekordiomanikuks jäi Mayweatheri matš filipiinlase Manny Pacquiaoga 2015. aastal.

Kuigi Mayweatheri ja McGregori leeri esindajad on hiljem korduvalt hõisanud, et rekordi püstitamises ei saanud kahtlustki olla, siis tegelikult osutus kauaoodatud number arvatust väiksemaks. Ülekande omanik Showtime, kes näitas matši USA-s, avaldas et Põhja-Ameerikas osteti sellele mängule "pilet" 4,3 miljoni inimese poolt. Mayweatheri ja Pacquiao matšil oli vaatajaid 300 000 võrra rohkem.

Küll aga langes rekord Suurbritannia vaatajate seas. Ühendkuningriikides vaadati aegade ühe parima poksija ja UFC vabavõitlusliiga valitseja matši tasulist ülekannet rohkem kui miljonilt ekraanilt. PPV tuludest teenisid mehed kokku 373 miljonit eurot.

Mayweather on PPV vaatajate edetabeli esimesest neljast matšist olnud osaline kolmes. Kolmandalt kohalt leiab 2,4 miljoni vaatajaga tema kohtumise Oscar De La Hoyaga (2007), neljandalt kohalt (2,2 miljonit) matši Canelo Alvareziga (2013). Viienda koha hõivab Evander Holyfieldi ja Mike Tysoni teine kohtumine 1997. aastal (1,99 miljonit).