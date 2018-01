Üliraskekaalu nokaudimeister annab dopingupatusele võitmatule kuubalasele uue võimaluse

Profipoksi üliraskekaalus enda käes WBC meistrivööd hoidev Deontay Wilder tuleb järgmisena ringi 3. märtsil, kui ta kohtub New Yorgis kuubalase Luis Ortiziga.

Mehed pidi omavahel heitlema juba mullu 4. novembril New Yorgis, kuid toona jäi duell ära, kuna Ortiz põrus dopingukontrollis. Kuubalane andis positiivse proovi 22. septembril, olles Miamis laagris. Tema uriiniproovist leiti kahte diureetikumi, mida kasutatakse teiste dopingainete jälgede peitmiseks.

Ortiz selgitas aga WBC-le, et ta kasutab erinevaid ravimeid, et saada kontrolli alla oma vererõhku. WBC uskus selgitust ning Ortiz pääses võistluskeelust. Seejuures oli see Ortizi jaoks aga karjääri jooksul teiseks korraks anda positiivne dopinguproov.

38-aastane Ortiz naasis juba 8. detsembril ringi, kui ta nokauteeris teises raundis ameeriklase Daniel Martzi. Nüüd andis Ortizile uue võimaluse ka Wilder ning mehed lähevad 3. märtsil vastamisi.

38-aastane kuubalane on profikarjääri jooksul pidanud 28 matši ning need kõik ka võitnud. 24 matši on Ortiz võitnud nokaudiga. 32-aastane Wilder on profina pidanud 39 matši ning samuti need kõik võitnud. Wilder on end tõestanud tõelise nokaudimeistrina ning on suutnud koguni 38 vastast nokauteerida.

“See on üks raskemaid matše Deontay Wilderi jaoks. Tegemist on tema jaoks tõsise väljakutsega,“ sõnas ESPN-ile Wilderi promootor Lou DiBella.