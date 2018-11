Tyson Furyl on Vikipeediale ligipääsukeeld

Fury tunnistas, et rivaali Vikipeedia info redigeerimine kuulus toona tema "mõttemängude" hulka.

"Jah, ma tegin seda, kuni sain Vikipeedialt keelu," tunnistas Fury, kes valmistub 1. detsembril toimuvaks matšiks Deontay Wilderi vastu.

"Tahtsin tõestada, et kuna tegu on avaliku saidiga, võib igaüks sinna kirjutada, mida tahab. Sa võid mu profiili muuta, kui sa tahad."

30-aastane Fury ei armasta siiski enda lehekülge toimetada, kuid on seda sunnitud teinekord tegema, sest mõned isikud on mitmel korral ta seal juba pensionile kirjutanud.

"Ma pole kunagi enda lehekülge toimetanud. Keegi käib seal pidevalt kirjutamas, et ma olen karjääri lõpetanud, mis on selgelt vale. Keegi ilmselgelt tahab, et ma seda teeks," naeris ta.

"Võimalik, et seda tehakse kusagilt Londonist," vihjas Fury, et asja taga võib olla tema kodune rivaal Anthony Joshua.