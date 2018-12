Tyson Fury naine hoidis mehe eest saladuses traagilist uudist

Üle-eelmisel nädalavahetusel Deontay Wilderiga Los Angeleses viiki poksinud Fury valmistus parasjagu juunikuus matšiks albaanlase Sefer Seferi vastu, kui naine südantlõhestava avastuse tegi.

Intervjuus Sunday Mirrorile ütles 28-aastane Paris, kes on profipoksijaga abielus olnud alates 2009. aastast, et Furyl polnud albaanlasega kohtumise ajal aimugi, mis oli juhtunud.

"Ma olin umbes kaheksandat nädalat rase. Matši päeval sain teada, et kaotasin meie lapse," ütles Paris Fury. "Ma ei maininud seda Tysonile enne ringi minemist. Kohe pärast matši ütlesin talle. Järgmisel päeval läksime haiglasse ja saime sellele kinnitust."

Viis nädalat pärast traagilist sündmust jäi Paris uuesti rasedaks. Uus eeldatav sünnituskuupäev on märtsis. "Oleme ikka veel murtud, kuid samal ajal üliõnnelikud," lisas Paris, kes on Furyle sünnitanud juba neli last.

30-aastane Fury avaldas hiljuti, et on viimastel aastatel võidelnud depressiooniga. Enne tänavust tagasitulekuhooaega jäi tema viimaseks matšiks kolm aastat tagasi toimunud kohtumine Vladimir Klitškoga, kellelt ta röövis WBA, WBO, IBF-i ja IBO tiitlivööd.

2016. aasta juunis pidi toimuma Klitškoga kordusmatš, mis siiski Fury hüppeliigesevigastuse tõttu ära jäi. Peagi selgus, et dopingureeglite rikkumisega on vahele jäänud tema vend Hughie Fury ning septembris teatas ESPN, et ka Fury ise andis enne kordusmatšist loobumist positiivse dopinguproovi. Fury enda sõnul oli selleks keelatud aineks kokaiin.

WBA, WBO ja IBO tiitlid andis Fury sama aasta oktoobris ise ära. IBF-i vööst oli ta juba 2015. aastal ilma jäänud, kuna ta ei võidelnud pärast Klitško alistamist tiitlinõudleja Vjatšeslav Glazkoviga.