Tyson Fury: McGregor nokauteerib Mayweatheri 35 sekundiga

Endine poksi raskekaalu maailmameister Tyson Fury usub vastupidiselt igasugustele ennustustele, et vabavõitleja Conor McGregor teeb 26. augustil Las Vegases Flyod Mayweatheriga kiirelt sotid selgeks.

"Arvan, et McGregor nokauteerib ta esimese 35 sekundi jooksul nagu ta tegi Jose Aldoga. Usun, et ta lõpetab temaga esimeses raundis," ütles Fury IFL TV-le. "Come on, McGregor!"

Diskussiooni selle üle, kas vabavõitleja ja poksija matš üldse objektiivset jõudude vahekorda peegeldab, Fury laskuda ei soovinud. Inglane pööras küsimuse hoopis naljaks: "Ma helistan järgmisena Hulk Hoganile. Sellest tuleb alles matš - mina ja vanamees Hulk. Ma toon ta ringi ja me teeme sellest suure ja tulusa matši."

"Pensionilt" tagasi kutsutud 40-aastane Mayweather noolib McGregori vastu oma karjääri 50. võitu ning kihlveokontorite hinnangul nii ka läheb. Üks Eesti tuntud ennustusportaal näiteks pakub Mayweatheri koefitsendiks 1.125, iirlasest UFC võitlejale 5.05, viigi koefitsent on 31.