Tyson Fury lubab tulla poksiringi tagasi ja pidada järgmisel aastal suure tiitlimatši

Foto: ANDREW COULDRIDGE, Action Images via Reuters

Endine profipoksi üliraskekaalu maailmameister Tyson Fury teatas, et ta kavatseb järgmisel aastal pidada kolm matši. Viimati käis Fury ringis 2015. aasta lõpus, kui ta alistas tiitlimatši Vladimir Klitšo. Seejärel on ta oma tiitlitest ilma jäänud, kuna ta loobus nende kaitsmisest.

Fury andis sotsiaalmeedias teada, et esimese matši kavatseb ta pidada 2018. aasta aprillis. Järgmine kord kavatseb ta ringi tulla suvel ja siis saavat näha juba suurt tiitlimatši. Kolmanda duelli kavatseb ta maha pidada aasta lõpus.

Fury on ka varasemalt teatanud, et ta plaanib poksiringi naasta, kuid depressiooni ja uimastitega võidelnud poksiäss ei ole seda seni siiski suutnud.

29-aastane Fury on profina pidanud 25 matši ning need kõik ka võitnud. Vastase on ta suutnud nokauteerida 18 korda.