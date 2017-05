Tyson Fury: alistaksin Joshua ka selja taha seotud käega!

Poksifännid ootavad pärast laupäevast põnevusmatši Wembley staadionil Vladimir Klitško nokauteerinud Anthony Joshua ja suure suuga Tyson Fury matši.

Kuigi ühegi tiitlivööta Fury ei pruugi olla hetkel kõige atraktiivsem vastane, ihkab Joshua bravuurika inglase suu ikkagi lukku lüüa. Ukrainlase alistamise järel karjus Joshua ringis: "Fury, kus sa oled, baby?"

Fury vastas tšempionile Sky Sportsi vahendusel: "Alistaksin AJ ka siis, kui mul oleks üks käsi selja taha seotud. Ma ei peaks isegi sooja tegema. Olen olnud ringist eemal sama kaua kui Klitško, aga vahe on selles, et mina olen 28, mitte 41-aastane."

Fury on olnud võistluspraktikata alates 2015. aasta novembrist, kui ta kohtunike ühehäälse otsusega Klitško alistas. Hetkel on tema poksijalitsents dopingukahtluse tõttu ametlikult peatatud, kuid mees viibib Marbellas treeninglaagris ning on end uuesti üles töötamas.

Laupäevase matši lõpplahendus pakkus Furyle suurt naudingut. "See oli suurepärane matš, väga lõbustav ja nauditav. Karjusin AJ poolt, tahtsin, et ta Klitško lömastaks," rääkis Fury. "Huvitav, mida inimesed täna räägiksid, kui Klitško oleks temaga kuuendas raundis lõpetanud? Ma karjusin, kiskusin juukseid peast - või neid väheseid, mis mul jäänud on - kuna ma kartsin, et see [nokdaun] läks meile miljoneid maksma. Joshua tõestas, et võib kukkuda ja uuesti tõusta. Temas on tõelise tšempioni sisu!"