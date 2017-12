Trennis tõsiselt viga saanud Rootsi poksiäss ärkas koomast

Kunstlikus koomas olnud Rootsi poksiäss Erik Skoglund toodi koomast välja ning näitab paranemise märke.

26-aastane keskkaallane sai 8. detsembril treeningul viga ning mehe seisund oli niivõrd tõsine, et oli vaja ta kohselt viia operatsioonilauale. Arstid tuvastasid rootslasel ajuverejooksu (raske vigastuse põhjustas sparringmatšis saadud löök). Seejärel on tema seisund olnud tõsine, kuid stabiilne, kirjutab Eurosport.

Skoglund käis viimati poksiringis 16. septembril, kui ta kaotas maineka turniiri World Boxing Super Series'i veerandfinaalis britile Callum Smithile. Smith võitis duelli kohtunike häältega.

“Erik Skoglund on ärkvel ja kontaktivõimeline. Ta toodi kunstlikust koomast välja,“ teatas poksijat esindav Sauerland Promotions. “Tema tervislik seisund on näidanud mitmeid positiivseid märke. Ta hingab ventilaatori abiga juba iseseisvalt. Ta on endiselt intensiivravi palatis, kuid eluohtlikud hetked on tema jaoks möödas.“