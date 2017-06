Tallinnas leiab aset Eesti ajaloo kalleim profipoksilahing

17. juunil leiab vastrenoveeritud legendaarses Kalevi Spordihallis aset Warrior Fight 2: Nordic Nightmare is back in Tallinn, mille peamatšiks saab olema kalleim ning väärikaim profipoksimatš, mis Eesti pinnal kunagi toimunud.

Nimelt astub soomlaste ja eestlaste koostöös toimuva profipoksiürituse peamatšis ringi Soome profipoksihiiglane Robert Helenius (24 võitu, 1 kaotus), kes asub võitlema WBC-sarja rahvusvahelise raskekaalu hõbetiitli nimel. Heleniuse vastaseks on Kalevi spordihallis Suurbritannia raskekaallane Ian Lewison, kel karjääri jooksul kirjas 12 võitu, 3 kaotust ja viik.

"Meil on suur au ja vastutus tuua Robert Helenius kolmandat korda Tallinnasse poksima. Veel suurem au on kinnitada, et esmakordselt ajaloos leiab Tallinnas aset raskekaalu profipoksi tiitlimatš," kinnitab üks ürituse korraldajatest Ervin Kade.





"Warriors Fight 2 saab olema kõige ehtsam profipoksiüritus, mida saab võrrelda maailma suurimate võitlusspordiõhtutega - on tiitel, on tõusvad tähed, on naiste profipoks," lisab Kade. Tegemist on WBC sarja tugevuselt kolmanda tiitliga, mille omanik saab õiguse võidelda pileti eest matšile, kus omakorda läheb loosi võimalus kutsuda välja sarja maailmameister. WBC-sarja maailmameistriks on USA nokaudimonstrum, seni kaotuseta püsiv Deontay Wilder, kes karjääri jooksul nokauteerinud 37 vastast 38-s matšis.







WBC raskekaalu hõbetiitli varasemad omanikud on olnud Saksamaa ässad Manuel Charr (30 võitu, 4 kaotust), Edmund Gerber (26 võitu, 2 kaotust) ning Briti raskekaalumeister Dillian Whyte (20 võitu, 1 kaotus).