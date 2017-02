18. ja 19. veebruaril leiavad Tallinnas Lasnamäe spordikompleksis aset pealinna meistrivõistlused, mis korraldajate sõnul võib kujuneda esimeseks poksiürituseks Eestis, kus astuvad vastamisi poksijad ja teiste võistlussporditaustaga võitlejad.

"Loodame võistlustel näha selliseid staare nagu Ainar ja Rain Karlson, Kaupo Arro, Maksim Vilde, Pavel Semjonov ehk poksijad, kes on valinud profipoksi tee, kuid võivad nüüd tänu AIBA reeglite muudatusele osaleda ka poksiliidu korraldatud üritustel," rääkis poksiliidu peasekretär Kalbina.

"Tallinna meistrivõistlused võiksid olla ka esimeseks platvormiks, kus lähevad poksijatega vastakuti ka teiste võitlusspordialade tähed, nagu näiteks Mirkko Moisar või Edvin-Erik Kibus. Nimelt lubavad AIBA reeglid osaleda alaliidu poksivõistlustel nüüd kõigil võitlusspordiesindajatel. Seda muidugi poksireeglite järgi," selgitab Kalbina. "Usun, et see on heaks võimaluseks panna kõigil end poksiringis proovile ning kes teab, võibolla suudavad mõned uued tulijad senised poksistaarid troonilt tõugata?"

Tallinna meistrivõistluste poolfinaalid toimuvad 18. märtsil ning finaalid 19. märtsil.

"Tallinna meistrivõistlused on ka üks viimaseid võimalusi, kus osalemine võib anda loa lüüa kaasa märtsi alguses Tartus toimuvatel Eesti meistrivõistlustel. Seal on juba kõigil võimalus võidelda Eesti koondisse pääsu nimel," lisab Kalbina.

Eesti poksi meistrivõistlused leiavad aset 3., 4. ja 5. märtsil Tartus A. le Coqi spordihoones.