Tagasitulekumatšiks valmistuv Tyson Fury palkas endale üllatava abimehe

Vähem kui kuu aja pärast poksiringi naasev raskekaallane Tyson Fury teeb matšiks ette valmistudes koostööd snuukristaari Ronnie O'Sullivaniga.

Üle kahe aasta poksimaailmast eemal olnud Fury teatas, et viiekordne snuukri maailmameister aitab tal tugevdada vaimset poolt.

O'Sullivan on ise aastaid koostööd teinud tuntud spordipsühholoogi Steve Petersiga, kelle teeneid on kasutanud ka Suurbritannia jalgratturite olümpiakoondis ja Inglise jalgpallikoondis. Fury usub, et just O'Sullivan teab kõige paremini, kuidas tippspordis stressiga toime tulla.

"Palkasin Ronnie O'Sullivani, snuukrimägija. Ta aitab mind mentaalse poolega - spordipsühholoogi ja kõige muu sellisega," rääkis Fury portaalile fighthype.com. "Oleme juba mõnda aega ideid vahetanud ning see tõesti aitab mind. Suured tänud Ronnie'le! Istuda maha inimestega, kes on minuga sarnaselt läbi elanud traumeerivaid kogemusi, on väga hariv."

Fury viimane matš oli 2015. aasta novembris Vladimir Klitško vastu, keda ta kohtunike ühehäälse otsusega võitis ning sellega ukrainlase 10-aastase valitsemisaja lõpetas. Tänaseks on ta kõik oma tiitlivööd (WBA, WBO, IBO, IBF) pidanud erinevatel põhjustel loovutama. IBF-i tiitel võeti talt ära, kuna ta polnud nõus Klitškoga kordusmatši tegema, ülejäänutest loobus ta vabatahtlikult, kui tema suhtes alustati dopingu-uurimist.