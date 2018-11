Tagasilöök tiitlimatšiks: Tyson Fury peab isa vanglakaristuse tõttu maksma karmi hinda

30-aastane Fury on profina pidanud seni 27 matši ning need kõik võitnud. 19 võitu on tulnud nokaudiga. Ainult võite on kogunud ka Deontay Wilder, kelle kontol on neid koguni 40. 39 korda on ta vastase saatnud nokaudiga põrandale. Wilderi valduses on praegu WBC meistrivöö. Fury'le kuulusid aastatel 2015-2016 WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd, kuid erinevate probleemide tõttu ei naasnud ta piisavalt kiiresti ringi ja jäi seetõttu neist lihtsalt ilma.