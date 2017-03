Poksija Floyd Mayweatheri ja UFC vabavõitleja Conor McGregori matš muutub iga päevaga reaalsemaks. Viimaseks uudiseks oodatud suursündmuse arengutes on Mayweatheri käik palgata endale treeningpartneriks teine Iiri UFC võitleja Kevin Lee.

24-aastane Lee on võitnud 17-st MMA matšist 15 ning võistleb samas kategoorias nagu kergkaalu maailmameister McGregor.

"See matš Floydiga, see saab teoks. Floydi mänedžerid pöördusid hiljuti minu poole ja küsisid, kas ma saaks nende laagrist osa võtta. Teen seda hea meelega. Veidi lisaraha ei teeks paha," avaldas Lee Daily Mirrorile.

"Treeninglaager algab juba varsti. Eeldan, et nad tahavad ta enne vormi ajada, kui me sparringuga algust teeme. Arvan, et nad tegelevad enne matši logistikaga. Kõige tõenäolisem kuupäev on septembris, kuigi Mayweather on öelnud, et ta tahaks võidelda juba juunis."

Daily Mail kirjutas eelmisel nädalal, et matšiks on juba broneeritud Las Vegase T-Mobile Arena kuupäevaga 10. juuni, kuid asjaosalised ega võistluspaiga inimesed keelduvad seda esialgu kinnitamast.

Hiljutises videoavalduses, mis postitati FightHype.com lehele, ütles 2015. aastal karjääri lõpetanud Mayweather: "Teatan, et tulen Conor McGregori pärast tagasi. Ärme raiska aega. Teeme selle ruttu teoks. Teeme selle juunis ära. Ma ei taha kuulda enam mingeid vabandusi. Allkirjasta UFC-ga see paber, et sa saaksid minuga juunis võidelda."

Suurimaks takistuseks McGregori ja Mayweatheri kohtumisel peeti pikalt UFC presidenti Dana White'i, sest just tema saab anda iirlasele poksiringi astumiseks rohelise tule. Hiljutised kommentaarid aga tõestavad, et ka White on matši toimumisest huvitatud. Ta arvab lausa, et McGregorist võib saada esimene mees, kes Mayweatheri nokauteerib.

"Conor on 27, Floyd 40-aastane. Conor on suurem ja tugevam. Tal on nokaudi jõud. See on huvitav matš," ütles White.