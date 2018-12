Suur tagasitulek koidab! Vladimir Klitško: tahan ringi naasta, annaksin kõikidele noortele korraliku keretäie

Madis Kalvet reporter RUS 25

Vladimir Klitško ja Anthony Joshua 2017. aasta matšis. Foto: Andrew Couldridge, Reuters/Scanpix

42-aastane Ukraina poksilegend Vladimir Klitško käis viimati ringis 2017. aasta 29. aprillil, kui ta kaotas Wembley staadionil 11. raundi tehnilise nokaudiga Anthony Joshuale. Eelmisel suvel teatas Klitško, et sellega on tema profikarjäär läbi. Nüüd selgub, et vanameister tahab siiski ringi naasta.