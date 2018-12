Suur poksimatš tuleb taas: Deontay Wilder ja Tyson Fury kohtuvad uuesti

Nii Wilder kui ka Fury on ise tõdenud, et nad sooviksid pidada kordusmatši. Nüüd lisas WBC, et nad jõudsid organisatsioonina üksmeelsele seisukohale, et kordusmatš peab tulema, kirjutab BBC Sport.

“Wilder ja Fury pakkusid poksisõpradele ühe üliraskekaalu kõige vingema matši. Seega on suur nõudlus ka kordusmatš osas. WBC annab rõõmuga teada, et meie poolt on olemas luba kordusmatši pidamiseks,“ märgiti WBC ametlikus teadaandes.

Vastavalt WBC pingerivile peaks Wilderi järgmine väljakutsuja olema Dominic Breazeale. WBC andis nüüd Wilderile aga loa kordusmatši pidamiseks ja Breazeale peab seega enda aega veel ootama.

Kui meeste esimene matš peeti Los Angeleses, siis Fury loodab, et teine duell toimub Inglismaal.