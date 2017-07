Suur poksiduell tuleb taas: Joshua ja Klitško peavad kordusmatši Las Vegases

Poksi üliraskekaalus IBFi, WBA ja IBO meistrivöösid enda valduses hoidev britt Anthony Joshua ja Vladimir Klitško kohtuvad novembris omavahel taas. Sellise avaldusega tuli päevavalgele Joshua promootor Eddie Hearn.

Hearni sõnul on paigas nii kuupäev kui ka võistluspaik Las Vegases. “Praegu on kirja pandud 11. november ning T-Mobile Arena,“ teatas Hearn Suurbritannia meediale.

Ametlikku kinnitust veel matši toimumisele ei ole ning Hearni sõnul vajavad paika panemist veel mõned detailid. Lisaks oodatakse veel ka Klitško sõnavõttu. Hearni sõnul saavad kõik allkirjad paberile paari nädala jooksul.

“Arvatavasti läheb veel paar nädalat ning seejärel on kõik korras. Usun, et Klitško võtab selle matši vastu,“ sõnas Hearn.

Briti meedias kirjutataksegi, et kahe kange mehe kordusmatš saabki toimuma just seetõttu, et Klitško tahab oma karjääri viimase matši pidada võitlusspordimaailma pealinnas ehk Las Vegases. Joshua jaoks oleks see aga esimene matš Las Vegases.

Joshua ja Klitško kevadine matš Wembley staadionil lõppes briti võiduga, kui ta kuulutati 11. raundis tehnilise nokaudiga võitjaks. Joshua säilitas triumfiga üliraskekaalu IBFi meistrivöö ning sai lisaks enda valdusesse WBA ja IBO tiitlid.

27-aastase Joshua arvel on profina 19 matši, kõikides nendes duellides on ta suutnud oma vastase nokauteerida. 41-aastase Klitško kontol on 64 võitu (53 nokaudiga) ning 5 kaotust.