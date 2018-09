Suur poksi tiitlimatš juba laupäeval: "Mul pole "mune"? Tule minu riietusruumi ja ma näitan sulle!"

Golovkin ja Alvarez on karjääri jooksul juba korra vastamisi olnud – eelmise aasta 16. septembril jäi nende heitlus Las Vegases skandaalselt viiki. Toona näitas duelli jooksul paremat minekut Golovkin, kuid kohtunikud määrasid lõpptulemuseks ikkagi viigi.

Nüüdseks on aasta mööda läinud ja Alvarez on vahepeal võidelnud dopingusüüdistustega, kuid nüüd on mehed taas valmis ringi minema.

Sõnasõda kahe mehe vahel igatahes juba käib. Esmalt suutis Alvarez meedias välja öelda, et Golovkin ei ole ikkagi õige poksimees ja tegelikult ei olegi tal tipptasemel võitlemiseks “mune“.

Loomulikult ei läinud säärane ärplemine Golovkinile hästi peale ning Kasahstani äss vastas oodatult. “Mul pole “mune“? Kas usute teda? Kui tahate, siis seal on riietusruum ja ma näitan sulle,“ teatas Golovkin ajakirjanikule, kes antud teema taas üles võttis. Kui saalis tõmbas säärane vastus üles naerupahvaka, siis Golovkini näos ei liikunud ükski lihas.

36-aastane Kasahstani äss Golovkin asub laupäeval kaitsma enda WBA, WBC ja IBO meistrivöösid. Karjääri jooksul on tal profina kirjas 38 võitu ja Alvarezega tehtud 1 viik. Seejuures on ta 34 matši lõpetanud nokaudiga.

28-aastane Alvarez on seni kirja saanud 49 võitu, 2 viiki ja 1 kaotuse. Ainsa kaotuse sai mehhiklane kohtumises Floyd Mayweather juunioriga. Nokaute on ta kirja saanud 34.