Supermatšide ajastu, profipoksi uus reaalsus

Aastaid kurdeti, et poksis ei ole suuri vastasseise ja ässad pigem väldivad teineteist. Nüüdseks on aga jõutud aega, kus kaua oodatud duelle peetakse sisuliselt järgemööda. Nagu näha, on promootorid lõpuks lahti hammustanud, et fännide ootustele vastates raha lihtsalt voolab sisse. Seega võib oodata, et supermatšide ajastu jätkub ja nende suurelt väljamängimiseks ollakse kõigeks valmis.