Soome tippsportlane oli Peterburi metroo plahvatuskohast vaid 200 meetri kaugusel

Peterburis treeninglaagris viibiv Soome poksija Matti Koota oli täna pärastlõunal Peterburi metroo plahvatuste hetkel õnnetuspaigast vaid 200 meetri kaugusel.

"Meie elamispaik on 200 meetri kaugusel Peterburi metroojaamast. Me ei kuulnud plahvatusi, kuid nägime, kuidas sireenidega masinad hakkasid meist mööda sõitma," sõnas poksija treenerist isa Veli Koota ajalehele Ilta-Sanomat.

"Tunded on üsna segased. Me ise pole metrood kasutanud, kuid oleme jaama tunnellist läbi käinud," märkis treener. Ta lisas, et nad pidid pärastlõunase treeningu ära jätma, sest linnas valitses suur segadus ja taksod enam ei sõitnud.

Isa ja poeg on pidanud terve päeva jooksul vastama kodumaalt tulnud murelikele sõnumitele, kus on uuritud, kas nendega on ikka kõik korras.

Jaanuaris profipoksis debüüdi teinud 26-aastane Matti Koota valmistub hetkel karjääri teiseks matšiks, mis toimub 22. aprillil Soomes.

Peterburi metroos plahvatasid täna pärastlõunal lõhkekehad. Venemaa uudisteagentuuride teatel on hukkunud vähemalt kümme inimest. Tervishoiuministeeriumi teatel on vigasaanute hulk vähemalt 47, üle 20 inimese on toimetatud haiglasse.