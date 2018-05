ŠOKIVIDEO | Kaotuse saanud poksija näitas oma sisselöödud nägu ja katkist huult

Cartwright löödi laupäeval peetud matšis seitsmendas raundis põrandale, kuid ta suutis jätkata veel kaks raundi. Siis otsustas tema arst, et edasine võitlus on mõttetu.

If it was up to me I would have faught the 10th round all day, show my boxing ability I’ll be back @frankwarren_tv @boxnationtv ✌🏻 pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ

— Mason Cartwright (@masoncartwright) May 19, 2018