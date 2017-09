Skandaalse Tyson Fury sugulane heitleb nüüd omakorda üliraskekaalus meistrivöö peale

Profipoksi üliraskekaalus saab sel nädalal näha tiitlimatši, kui Manchesteris lähevad vastamisi Joseph Parker ja Hughie Fury. 25-aastase Uus-Meremaa ässa Parkeri valduses on alates eelmise aasta 10. detsembrist WBO meistrivöö.

Parker on profina võitnud kõik 25 matši ning neist 18 nokaudiga. 22-aastane Fury on võitnud kõik oma 20 profimatši, 10 neist nokaudiga.

Hughie Fury puhul on tegemist skandaalse Tyson Fury vennapojaga. Mõlema mehe treeneriks on Hughie isa Peter Fury.

Kui Hughie Fury saab esmakordselt meistrivöö eest heidelda, siis praegu võistluspausi pidava 29-aastase Tyson Fury valduses olid varasemalt WBA, IBFi, WBO ja IBO meistrivööd.

Kuna ta ei ole depressiooni ja võimalike dopingureeglite rikkumise tõttu alates 2015. aasta novembrist ringis käinud, siis on tal tulnud ka need tiitlid loovutada. Seni on Tyson Fury lubanud, et teda näeb tulevikus veel poksiringis.