Selgus poksimaailma valitseja Anthony Joshua järgmine vastane

Poksi üliraskekaalus enda käes IBFi, WBA ja IBO meistritiitleid hoidev Anthony Joshua tuleb taas ringi 28. oktoobril, kui ta läheb Cardiffis toimuvas tiitlimatšis vastamisi bulgaarlase Kubrat Puleviga.

“Anthony Joshua on hea ja ohtlik vastane, kuid tema stiil on minu jaoks sobilik,“ teatas Pulev sotsiaalmeedias.

Kevadel vanameister Vladimir Klitško alistanud Joshua lootis sügisel taaskord Klitškoga kohtuda, kuid seekord Las Vegases. Kordusmatš jääb aga ära, kuna ukrainlane otsustas vahepeal karjääri lõpetada.

Kuna IBF nõudis, et Joshua peab enne 2. detsembrit pidama tiitlimatši Puleviga, siis otsustaski britt nüüd selle nõude täita. Kui Joshua oleks Puleviga poksimisest loobunud, siis oleks IBF võinud britilt tiitli ära võtta.

27-aastane Joshua on profina pidanud 19 matši ning need kõik ka nokaudiga võitnud. 36-aastane Pulev on pidanud 26 matši, millest ta on võitnud 25. 13 võitu on bulgaarlane teeninud nokaudiga. Ainus kaotus pärineb aga 2014. aasta novembrist, kui Vladimir Klitško ta viiendas raundis nokauteeris.